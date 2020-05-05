Çeyrek altın ne kadar?
İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.
|05 Mayıs 2020 12:40
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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,60
|386,80
|386,30
|386,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.548,00
|2.569,00
|2.546,00
|2.567,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,60
|356,60
|352,00
|356,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.490,00
|2.510,00
|2.488,00
|2.508,00
|Yarım Ziynet
|1.245,00
|1.255,00
|1.244,00
|1.254,00
|Çeyrek Ziynet
|622,00
|627,00
|622,00
|627,00
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