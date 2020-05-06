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Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık

Bakan Koca: Türkiye koronavirüsle mücadelede ilk dönemi tamamladı.
 06 Mayıs 2020 17:37
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Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamasının satır başları;

Türkiyemiz Corona Virüsle mücadelenin ilk dönemini tamamlamıştır.

Dünyada salgının hızı kesilmiş değil. Türkiye'de ise vaka 4 haftada zirveye ulaştı ve düşüşe geçti.

Altını çizerek ilave etmek istiyorum. Şuanda Corona V,rüsle mücadelenin 2. döneminin ilk günlerindeyiz.

Başarı bazı koşullara bağlıdır. Tedbir almak ve uymak başarının garantisidir.

Tedbirlere uyulmasaydı bulunduğumuz noktaya gelmemiz söz konusu olamazdı.

Yaşama alanımız genişliyor ama aynı tedbirleri geniş alanda uygulamaya geçiyoruz.

Sosyal hayat için kontrolü elimize alıyoruz.

Her mücadelenin mutlaka bir ödülü vardır. Tüm dünyanın model almaya çalıştığı başarının sahipleri olarak, 83 milyon bu başarının ödülünü almayı hak ediyor.

Başlayan yeni dönem tipik bir normalleşme dönemi değildir. Kısıtların biraz esnediği dönemdir. Kısmen özgürleşmedir. Yeni dönem tedbirlerle özlemlerin sentezidir.

2. DÖNEMİN İSMİ: KONTROLLÜ SOSYAL HAYAT

Hassas davranmazsak serbestlik yeni mecburiyetlere yol açar. Risk devam etmektedir. Kontrolün kaybı 2. dalganın davetçisi olacaktır. Bunu birçok ülkede gördük. Salgın yeni ölümlerle ilk başarıları adeta sıfırladı.

Koronavirüs, 60 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiği İkinci Dünya Savaşından sonra bütün dünyayı ortak ilgilendiren en büyük olaydır.

2. dönemdeki hedefimiz hastalığın önündeki fırsatları ortadan kaldırmak ve hayatı yeniden düzenlemektir.

Yeni döneme isim vermeyi uygun görüyoruz. İsim bize mücadelemiz için fikir verecektir. Bu isim 'Kontrollü Sosyal Hayat'tır.

Bu dönemde uygulanacak 2 kural var. Birincisi dışarı çıkacaksak maske kullanacağız, ikincisi sosyal mesafeyi ayarlayacağız.

Sosyal mesafeyi ayarlayamazsak maske işe yaramayacaktır.

Tüm insanlık salgına karşı zorunlu olarak benzer yaşamaktadır. Biz yeni hayata öncülük edebiliriz.

Test kapasitemizi artıracağız. Filyasyonu her vakada titizlikle uygulayacağız.

Toplu mekanlarda düzenli taramalar yapacağız.

Eskisinden daha fazla dikkatli olacağız.

Hedefimiz yeni hasta sayısının, yeni vefat sayısının sıfır olduğu bir tablo. Hedefimiz; başarıda istikrar, riske karşı tam kontrol, net sonuç.

SORU CEVAP

(Maskelerin satışı) Yeni bir normalleşme sürecine giriyoruz. Bu sürecin 2. dönemi. Bizim kontrollü sosyal hayat olarak tanımladığımız bu dönemde maskeye ihtiyacın daha fazla olacağını biliyoruz. Dışarıya kimsenin maskesiz çıkmasını uygun görmüyoruz. 20-65 yaş için 10 günde bir 5'li ücretsiz paket uygulamamız vardı. Şuana kadar dağıtım yapılan maske sayısı 160 milyonu buldu.

İhtiyacı daha fazla olabilecek vatandaşlarımız olacak bu dönemde. Yüksek fiyat olmaması kaydı ile bir fiyatın belirlendiği bir dönem olacak. Ücretsiz mesajla verilen maskeler dışında vatandaşın ihtiyacının olması durumunda eczanelerden, marketlerden ve birçok yerden alabilmelerinin önü açıldı. O da yarın, en geç cuma günü Ticaret Bakanlığımızın bir açıklaması olacak.

(TFF Başkanı'nın açıklamaları) Bilim Kurulu'nda görüşülen TFF kararıyla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı bugün. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun olduğunun altını çizmiştim. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim. Biz şu dönemde federasyonun bir sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Kendilerinin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Özgür kendi iradeleriyle federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur.

(Hafta sonları sokağa çıkma yasağı olacak mı?) Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Önümüzdeki haftalarda da bu tedbirlerin devamından yana olduğumuzu söyleyebilirim.

Bilim Kurulu ya da baknlığın ya da hükümetimizin AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir kararı olmamıştır. İşletmelerin kapatılmasıyla ilgili kararı olmuştur. AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili herhangi bir karar olmadı. Açılmasıyla için de bir kararına gelmesi gerekmiyordu, zaten açıktı. İşletmelerin kendisi bunu sürdürmedi. AVM'leri kendileri kapatmıştı. Şu süreçte kuaför, berberler açılmış oldu. Esaslar yayınlanıyor olacak. Giyim evleri ve züccaciyelerin açılmasıyla ilgili de rehber yayınlanacak. Restoranlar, kafeler, lokantalar AVM'leri işletmeleri açıyor olsalar da bu işletmeler kapalı olmaya devam edecek.

Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama
Anadolu Ajansı
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