Bakan Koca'dan, yerli ve milli ilaç TR-C-19 için açıklama
|06 Mayıs 2020 18:17
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Bakan Koca açıklamaları sonrasında soruları cevapladı:
Soru: Yerli ve milli ilaç TR-C-19 ilacı kullanıma hazır. Bunun ruhsatlandırması ne zaman olacak?
Bakan Koca: Ruhsatlandırma safhasında olmadığını biliyoruz. Bu ilaç daha araştırma safhasında. Klinik araştırma safhasına geldi. Daha bir müracaat yok. Klinik sayfasından sonra ruhsat aşamasına gelir.
Ne olmuştu?
SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl dün AA'ya bir açıklama yaparak "Bu kapsamda yürüttüğümüz çalışmaların bir neticesi olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı TÜSEB'in de desteklediği 'TR-C 19' ismiyle ürettiğimiz ilacın Ar-Ge çalışmaları neticesinde, daha önce laboratuvarda izole edilen Kovid-19 virüsünü nötralize ettiğini ve gönüllü, aktif Kovid-19 pozitif hastalar üzerinde uygulamaya hazır hale geldiğini ifade etmek istiyorum. Bu konuda gerekli izinleri bekliyoruz. Kısa bir süre içerisinde TR-C 19'un ruhsatlandırılmasını planlamaktayız. Bu vesileyle Sağlık Bilimleri Üniversitemizin fedakar çalışanlarına, VSY Biyoteknoloji ve İlaç Sanayi AŞ'ye, TÜSEB'e, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğüne, Antimikrop Ar-Ge Ve Biyosidal Analiz Merkezine ve katkı veren herkese teşekkür ediyorum" demişti.Bakan Koca: Virüsle mücadelede ilk dönemi tamamladık
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