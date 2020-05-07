Danıştay'ın yeni başkanı belli oldu
|07 Mayıs 2020 14:29
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Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine üçüncü seçim sonrasında 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.
Seçimde 3. Daire Başkanı Mehmet Ali Samur, 10. Daire Üyesi Nizamettin Kalaman, 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit, 5. Daire Başkanı Fethi Aslan ve 4. Daire Başkanı Enver Kaya yarıştı.
Dün yapılan 2. tur seçimde, Zeki Yiğit 63, Fethi Aslan 48 oyda almıştı.
Zeki Yiğit Kimdir?
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1987 yılında mezun olmuştur.
1988 yılında hakim adayı olarak göreve başlamış, çeşitli ilçelerde hakimlik ve savcılık yaptıktan sonra Adalet Bakanlığı'nda görev alarak sırasıyla Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Müsteşar Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
2011 yılında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilmiştir.
2013 yılı itibarıyla Yüksek Seçim Kurulu üyesidir. Evli ve dört çocukludur.
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