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1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Mayıs'tan itibaren sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.
 08 Mayıs 2020 12:40
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1 ilde, sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Bartın Valiliğinden yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütünce çok tehlikeli pandemi olarak ilan edilen Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek, vatandaşların sağlığını korumak ve virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla yeni karar alındığı belirtildi.

İl İdare Kanunu, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve ilgili mevzuatta valilere verilen yetkilere dayanılarak alınan karar gereği, ildeki tüm vatandaşlara maskesiz sokağa çıkma yasağı getirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bartın'da yaşayan tüm vatandaşlarımızın herhangi bir nedenle ikametgahlarından çıktıları andan itibaren, ikametgahlarına dönünceye kadar maske takmadan sokakta ve kamuya ait açık ve kapalı alanlarda bulunmaları 11 Mayıs tarihinden itibaren yasaklanmıştır. Bu yasağın uygulanmasını denetlemek, genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak ve onların talebi ve gözetiminde olmak üzere belediyeler zabıtasına da yetki verilmiştir.

Usulüne göre ilan ve tebliğ edilen bu karara uymayanlara İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi delaletiyle Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine göre idari para cezası verilmesi, il geneline şamil olarak emredilmiştir."

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Anadolu Ajansı
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