Resmi Gazetede yayımlandı. Tarım Bakanlığı, kamuda çalışanları almayacak
|09 Mayıs 2020 02:55
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Bilindiği üzere, Tarım ve Orman Bakanlığı 2 bin 153 sözleşmeli personel alacaktır. Daha önce yapılan açıklama şu şekildedir:
"Atamaların 15-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında ÖSYM üzerinden yapılacağını belirten Bakan Pakdemirli "Bu tarihlerde 790 veteriner hekim, 699 ziraat mühendisi, 363 gıda mühendisi, 101 su ürünleri mühendisi, 11 veteriner sağlık teknikeri ile 189 ziraat teknikeri ataması yapacağız."
Bakan Bekir Pakdemirli daha önce yaptığı açıklamada, sıfır personel alacaklarını ifade etmişti. Bu açıklamanın mevzuat dayanağı bugün oluşturulmuştur.
9 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat değişikliğinin ilgili maddesine aşağıda yer verilmiştir. Bu maddeye göre, 15 Mayıs'ta başlayacak olan Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımlarına kamuda çalışanlar başvuramayacaktır.
İŞTE İLGİLİ MEVZUAT DEĞİŞİKLİĞİ
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