Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
Ünlü Sunucu Buket Aydın Kanal D' den istifa etti
|09 Mayıs 2020 18:43
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Adı sık sık sosyal medyada tartışma yaratan Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın istifa ettiğini açıkladı.
Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın, istifa ettiğini duyurdu.
Aydın, "Yaşadığım yorgunluk beni ve ailemi yıpratmış durumda" diyerek istifa gerekçesini açıkladı.
Buket Aydın son olarak 31 Mart seçimleri öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İstanbul, Ankara, Adana'yı, Mersin'i alacağız" demesinin ardından kahkaha atmasıyla gündeme gelmişti.
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