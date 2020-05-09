Sunucu Buket Aydın'ın yerine gelen isim belli oldu
Tecrübeli haber spikeri Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber'de izleyici ile buluşacak.
|09 Mayıs 2020 22:10
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Tecrübeli haber spikeri Deniz Bayramoğlu, 11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle Kanal D Ana Haber'de izleyici ile buluşacak.
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, artık Deniz Bayramoğlu'nun sunumuyla hafta içi her akşam saat 18.45'te izleyici ile buluşmaya devam edecek.
Günün özeti ve özel haberleriyle Kanal D Ana Haber, hafta içi her akşam saat 18.45'te Kanal D'de!Kanal D sunucusu Buket Aydın istifa etti
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