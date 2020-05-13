1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle konuşurken kameranın açık olduğunu unutunca, kız öğrenciler hakkındaki sözleriyle tepki çekti.
 13 Mayıs 2020 03:36
Yazdır
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle görüntülü görüşme yaptığı sırada, kameranın yayında olduğunu unutarak yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi. Uyarının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Orhan Acar, gülmekle yetindi ve "Yamulduk ha" dedi.

TEPKİ DE OLDU, DESTEK ÇIKAN DA

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi tepki gösterdi. Kimi öğrenciler de "Dekanımızın yanındayız" diyerek Orhan Acar'a destek verdi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
İzmir'den Van'a bin liraya yolcu taşıyorlar
12 Mayıs 2020 22:50		 Evlat nöbetindeki ailelerden HDP'li vekillere tepki
12 Mayıs 2020 22:31
Karı koca sağlık çalışanları için ücretsiz tulum üretiyor
12 Mayıs 2020 22:06		 Türkiye hafta sonuna kadar çöl tozu etkisinde kalacak
12 Mayıs 2020 21:28
Kenan Sofuoğlu'nun hayat hikayesi belgesel oldu
12 Mayıs 2020 21:23		 Tıp öğrencisinin CİMER'den mikroskop talebi yerine getirildi
12 Mayıs 2020 19:45
Seyahat kısıtlamasını yanlış anlayan yazlıkçılar geri çevrildi
12 Mayıs 2020 19:36		 50 bin TL kredi çekti, hesabındaki parayı görünce şoke oldu
12 Mayıs 2020 19:31
Maske takmayan 7 pazarcıya 22 bin 50 lira ceza
12 Mayıs 2020 19:18		 Salep soğanı toplayan 5 kişiye 368 bin TL ceza kesildi
12 Mayıs 2020 19:13
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
03:55 - Ali Babacan: Baskın seçim olmaz03:36 - Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu03:10 - Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı03:07 - İbrahim Gökçek soruşturmasında 15 kişiye adli kontrol kararı03:01 - AYM'den, koordinatör başhekimlik kararı02:42 - Cumhurbaşkanlığı Teşkilat Kararnamesinde 1 maddelik değişiklik02:38 - Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı02:38 - Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar açıklandı00:29 - IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü00:23 - AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
00:22 - Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez00:14 - Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi00:05 - 2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı00:04 - Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!00:00 - 13 Mayıs 2020'den önemli gündem başlıkları23:54 - Özhaseki: Dünya devletleri Türkiye'yi takdirle anıyor23:49 - Bomba Gövde Üretim ve Dolum Tesisi için yer tahsisi yapıldı23:43 - Erdoğan talimat vermişti! 2 hastane için geri sayım başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Bu yıl tatile gitmeyi planlıyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
2020 yılı Kamu personel sayıları açıklandı
AVM'leri bir günde kaç kişi ziyaret etti
Sigaradaki asgari maktu vergi tutarı artırıldı
Fahrettin Koca: Yakın mesafede maske yetmez
Her yıl ayrıntılı kamu personel faaliyet raporu yayımlanmalı!
Kılıçdaroğlu, 'salgın hastaneleri' israf dedi
Erdoğan, yüzüğünü gönderen vatandaşı aradı
IMF: Birçok ülkeden gelen veriler beklenenden daha kötü
Birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulacak hakim ve savcılar açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
şener özbayraklı 2
olur gider 1
robot süpürge 1
ne diyordum 3
üşümek 2
pijamaskeliler 1
dürüstlük 1
1959 öncesi şampiyonlukların sayılmaması 6
11.05.2020 avm'ler önünde oluşan kuyruk 5
Sense 8 1
SON İLANLAR
Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Et ve Süt Kurumu İşçi Alım İlanı
Ürgüp Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Acıpayam Belediyesi ABELTAŞ Geçici İşçi Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sivas Gürün Belediyesi 9 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
CHOMAR Antivirus 22 yazılım/bilgisayar mühendisi arıyor
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam