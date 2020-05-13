Dekan, kameranın açık olduğunu unuttu
Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle konuşurken kameranın açık olduğunu unutunca, kız öğrenciler hakkındaki sözleriyle tepki çekti.
|13 Mayıs 2020 03:36
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Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle görüntülü görüşme yaptığı sırada, kameranın yayında olduğunu unutarak yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" dedi. Uyarının ardından sesin öğrencilere gittiğini farkeden Orhan Acar, gülmekle yetindi ve "Yamulduk ha" dedi.
TEPKİ DE OLDU, DESTEK ÇIKAN DA
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından birçok kişi tepki gösterdi. Kimi öğrenciler de "Dekanımızın yanındayız" diyerek Orhan Acar'a destek verdi.
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