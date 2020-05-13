Canlı yayın sözleri ile tepki çeken Dekan istifa etti

Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanı Orhan Acar, öğrencileriyle görüntülü görüşme yaptığı sırada, kameranın yayında olduğunu unutarak yanındaki kişiye, "Kızların resimlerini de görüyoruz böylece, çaktırma" sözleri ile tepki çekmişti. Dekan Acar, tepki çeken sözlerin ardından istifa etti.

Gazi Üniversitesi Dekan'ın istifa ettiğini duyurdu

Üniversitemiz Fen Fakültesi Dekanlık görevini vekaleten yürüten Prof. Dr. Orhan Acar'ın sosyal medya ve basına yansıyan ifadeleri nedeniyle yasal süreç başlatılmış olup, sürecin selameti açısından kendisi 13.05.2020 tarihinde istifa etmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.