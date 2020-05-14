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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 14 Mayıs 2020 09:40
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Dolar'ın düşüşü devam ediyor

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,96706,9680
Avro7,53107,5320
Sterlin8,47408,5170
ANKARA
ABD Doları6,93506,9950
Avro7,49007,5600
Sterlin8,42108,5780
Akaryakıtta çifte indirim geliyor
Anadolu Ajansı
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