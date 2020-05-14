Dolar'ın düşüşü devam ediyor
İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
|14 Mayıs 2020 09:40
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İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|6,9670
|6,9680
|Avro
|7,5310
|7,5320
|Sterlin
|8,4740
|8,5170
|ANKARA
|ABD Doları
|6,9350
|6,9950
|Avro
|7,4900
|7,5600
|Sterlin
|8,4210
|8,5780
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