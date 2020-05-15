HDP'li 3 belediye başkanı görevden alındı
|15 Mayıs 2020 07:33
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İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediye Başkanlığı'na kayyum atandı.
Sabah erken saatlerde Siirt Belediyesi'ne gelen çok sayıda polis, belediye binasının içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.
Siirt Belediye Başkanı HDP'li Berivan Helen Işık ile Baykan Belediye Başkanı HDP'li Ramazan Sarsılmaz ve Kurtalan Belediye Başkanı HDP'li Baran Akgül, İçişleri Bakanlığı'nca görevlerinden alındı. Siirt'e Vali Ali Fuat Atik, ilçelerde ise kaymakamlar, Belediye Başkanı olarak görevlendirildi.
30 MART 2019 SEÇİMİ
30 Mart 2019 yerel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi (HDP) Adayı Berivan Helen Işık, aldığı yüzde 48,36 oy ile başkanlığı kazanmıştı. AK Parti'nin Adayı Ali İlbaş ise yüzde 46,01 oy almıştı. Belediye İl Meclisi'nde AK Parti'nin çoğunluğu bulunuyor.
Baykan Belediye Başkanlığı seçimini ise HDP'li Remzi Sarsılmaz yüzde 27,74 oy ile kazanmıştı. HDP'yi takip eden AK Parti'nin Adayı Mehmet Ali Erol ise yüzde 27,09 oy almıştı. İlçe meclisinde HDP çoğunluğu elinde bulunduruyor.
Kurtalan'da ise HDP'nin Adayı Baran Akgül, en yakın rakibine yaklaşık 5 puan fark atarak seçimi kazanmıştı. Akgül yüzde 50,08, AK Parti'nin Adayı Nevzat Karaatay ise yüzde 45,75 oy almıştı. İlçe meclisinde HDP çoğunluğu elinde bulunduruyor.HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı
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