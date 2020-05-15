HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı
|15 Mayıs 2020 08:40
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