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HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş gözaltına alındı
 15 Mayıs 2020 08:40
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HDP'li Iğdır Belediye Başkanı da gözaltına alındı

HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş, hakkında yürütülen bir terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
TRT
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