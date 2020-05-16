Haziranda dersbaşı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu da uygun görürse ve bu iyileşme sürerse okulları 1 Haziran'dan itibaren açacakları mesajını vermişti. Önümüzde iki hafta var.

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Nuran Çakmakçı konuya ilişkin köşesinde edindiği bilgileri yazdı.

Çakmakçı: Öğrendiğime göre haziranın ilk haftası, lise ve üniversite sınavına girecek olan 8 ve 12'nci sınıflar ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyor. Haziranın ikinci yarısında da tüm kademelere 'telafi eğitimi' için okullar açılacak.