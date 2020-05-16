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Haziranda dersbaşı yapılacak

Haziran ayında lise ve ünivresite sınavlarına girecekler ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyorlar.
 16 Mayıs 2020 09:59
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Haziranda dersbaşı yapılacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu da uygun görürse ve bu iyileşme sürerse okulları 1 Haziran'dan itibaren açacakları mesajını vermişti. Önümüzde iki hafta var.

Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Nuran Çakmakçı konuya ilişkin köşesinde edindiği bilgileri yazdı.

Çakmakçı: Öğrendiğime göre haziranın ilk haftası, lise ve üniversite sınavına girecek olan 8 ve 12'nci sınıflar ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyor. Haziranın ikinci yarısında da tüm kademelere 'telafi eğitimi' için okullar açılacak.
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