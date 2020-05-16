Haziranda dersbaşı yapılacak
Haziran ayında lise ve ünivresite sınavlarına girecekler ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyorlar.
|16 Mayıs 2020 09:59
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bilim Kurulu da uygun görürse ve bu iyileşme sürerse okulları 1 Haziran'dan itibaren açacakları mesajını vermişti. Önümüzde iki hafta var.
Hürriyet Gazetesi köşe yazarlarından Nuran Çakmakçı konuya ilişkin köşesinde edindiği bilgileri yazdı.
Çakmakçı: Öğrendiğime göre haziranın ilk haftası, lise ve üniversite sınavına girecek olan 8 ve 12'nci sınıflar ile bağımsız anaokulu ve kreşler açılışa hazırlanıyor. Haziranın ikinci yarısında da tüm kademelere 'telafi eğitimi' için okullar açılacak.
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