MEB'den Haziran'da ders başı yapılacak haberine yalanlama
|16 Mayıs 2020 12:25
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Milli Eğitim Bakanlığı, bugün basında yer alan Haziran'da öğrenciler ders başı yapacak haberini yalanladı. Bakanlık, okulların açılma tarihini bize bilimsel veriler verecek dedi.
İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama
Okulların açılma süreciyle ilgili haberlerinizde Sayın Bakanımızın 13 Mayıs 2020 Çarşamba günü yapmış olduğu açıklamanın dikkate alınmasını önemle rica ederiz.
"Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. Her tarih için, hazırlığımız tamam.
Okullar ne zaman açılacak sorusunun şu an tek cevabı var: 'Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek.'"
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