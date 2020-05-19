Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi

Güne 6,86 ile başlayan dolar bir anda sert bir düşüşle 6,75'e geriledi. İki ülke ile yapılan Swap anlaşması etkili oldu.

Dolar neden düşüyor?

Türkiye, bir süredir bazı ülkeler ile Swap anlaşması imzalamak için görüşmeler yürütüyor.

Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin iki ülke ile anlaştığı belirtiliyor. Anlaşma çerçevesinde Japonya ve İngiltere Merkez Bankalarından 10 milyar dolar karşılığı döviz sağlanacak.

SWAP HATTI NEDİR?

Swap, kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. Piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.