1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi

Güne 6,86 ile başlayan dolar bir anda sert bir düşüşle 6,76'e geriledi. İki ülke ile yapılan Swap anlaşması etkili oldu
 19 Mayıs 2020 12:50
Yazdır
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi

Güne 6,86 ile başlayan dolar bir anda sert bir düşüşle 6,75'e geriledi. İki ülke ile yapılan Swap anlaşması etkili oldu.

Dolar neden düşüyor?

Türkiye, bir süredir bazı ülkeler ile Swap anlaşması imzalamak için görüşmeler yürütüyor.

Yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'nin iki ülke ile anlaştığı belirtiliyor. Anlaşma çerçevesinde Japonya ve İngiltere Merkez Bankalarından 10 milyar dolar karşılığı döviz sağlanacak.

SWAP HATTI NEDİR?

Swap, kelime olarak değiş-tokuş veya takas anlamına geliyor. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde farklı faiz ödemelerini veya farklı para birimlerini karşılıklı olarak değiştirdikleri takas anlaşmasına "swap sözleşmesi" deniyor. Swap piyasasında ağırlıklı döviz swapları ile faize dayalı swap sözleşmeleri işlem görüyor. Piyasaya likidite sağlanarak, herhangi bir ülkenin döviz bulma ya da ödeme yapma sıkıntısı yaşamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
62 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Dolar'ın düşüşü devam ediyor
19 Mayıs 2020 08:57		 Borsa, günü yükselişle tamamladı
18 Mayıs 2020 18:20
Çeyrek altın ne kadar oldu?
18 Mayıs 2020 17:27		 Dövizde gün sonu fiyatları
18 Mayıs 2020 17:24
Gram altın 389 lira seviyelerinde
18 Mayıs 2020 11:23		 Borsa haftaya yükselişle başladı
18 Mayıs 2020 09:55
Dolar düşüyor, gram altın ise yükselişte
18 Mayıs 2020 08:37		 Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
15 Mayıs 2020 18:45
Borsa, günü yükselişle tamamladı
15 Mayıs 2020 18:36		 Çeyrek altın ne kadar oldu?
15 Mayıs 2020 17:33
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:30 - ÖSYM, SGK ile bir Web servis kuramadı. Tarım'da kadrolar yine boş kalacak14:28 - Çaldığı paraları paylaştı, çatıda yakalanadı14:17 - FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kayınpederi koronavirüsten öldü14:12 - Salgın sürecinde en çok gıda sektörü internet sitesi açtı14:07 - Kayıp Pınar'ın ırmakta cansız bedeni bulundu: 5 gözaltı14:03 - Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü13:59 - Kılıçdaroğlu'ndan Vefa Destek Grubuna saldıran başkana destek13:56 - Gözaltına alınan üç eski belediye başkanı serbest13:45 - Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız13:30 - Fenerbahçe'de tüm sonuçlar negatif
13:21 - 'Mahallenin muhtarı' 10 yıldır aynı yerden mahalleyi seyrediyor13:12 - Bariyerleri aşıp karantinadan kaçarken yakalandılar13:08 - Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor13:05 - İçişleri: Terörist mezarlıkları tahrip edilmiyor13:01 - İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge13:00 - Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü12:51 - Kendisini darp eden eşini bıçaklamıştı, koca hayatını kaybetti12:50 - Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Koronavirüs sürecinde, Cami minarelerinden salavat getirilmesi ve dualar okunması sizi rahatsız ediyor mu?
ÇOK OKUNANLAR
Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
Çin bilim adamları duyurdu: Aşıya gerek kalmayabilir
'Cihat Yaycı, askeri disiplini zorladığı için görevden alındı'
Memurun farklı statüdeki bir göreve atanma prosedürü nasıl olur?
Dernek başkanının ve müezzinin iftira attığı imam göreve döndü
Kendini tutuklayan hakimi bıçaklayacaktı, sakarlığı ele verdi
Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu
Ankara da iki okulun hizmet alanı değişti
Süryani doktorun ismi Pandemi Hastanesinde yaşatılacak
Bilim Kurulu Üyesi: Bayramdan sonra çok rahat günlere ulaşacağız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilan polat 2
Sözlüğümüzün başka sözlükler gibi eğlenceli olmaması 1
Aynen aynen 3
dünya sağlık örgütü 4
gamze şener 1
RTÜK Başkanı anahaberime keşke konuk olsa 1
19 mayıs atatürk'ü anma,gençlik ve spor bayramı 3
29.05.2020 camilerin ibadete açılması 2
kim milyoner olmak isterin görme engelli yarışmacısı 1
havl 2
SON İLANLAR
Sudurağı Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Yakutiye Belediyesi İşçi Alım İlanı
Batman Üniversitesi 26 İşçi Alacak
Mevlana Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Süleyman Demirel Üniversitesi sözleşmeli 5 personel alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Samsun Büyükşehir Belediyesi 134 memur alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam