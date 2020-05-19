Swap görüşmeleri birçok ülkeyle sürdürülüyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti
|19 Mayıs 2020 13:08
|Yazdır
Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.
Bakanlık yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan swap hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.
Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.+ Dolar çok sert düştü... İşte düşme sebebi
4 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|İçişlerinden giriş çıkış yasağına dair yeni genelge
19 Mayıs 2020 13:01
|Hükümlüler, cezalarını çalışarak tamamlayıp ekonomiye katkı sağladı
19 Mayıs 2020 11:35
|Bir ilimizde daha maske takmak zorunlu oldu
19 Mayıs 2020 10:14
|Maskesiz sokağa çıkarak kimlik soran polise direndiler
19 Mayıs 2020 09:58
|'Bakanlığın izni özerkliği zedeler'
19 Mayıs 2020 08:26
|Camilerde, öğlen ve ikindi namazı cemaatle kılınacak
19 Mayıs 2020 04:15
|Haziran ayı burs ve kredi ödemeleri erken ödenecek
19 Mayıs 2020 00:03
|Denetim ekibinin testi pozitif çıktı, 50 kişi karantinaya alındı
18 Mayıs 2020 23:33
|İstanbul trafiğinde 207 noktada koronavirüs denetimi
18 Mayıs 2020 23:11
|'Karantina ekipleri' Türkiye'nin gülen yüzü oldu
18 Mayıs 2020 22:22