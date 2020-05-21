Cami'den 'çav bella' yayınına ilişkin bir kadın gözaltında
İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.
|21 Mayıs 2020 19:46
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İzmir'de merkezi ses sistemi sabote edilerek cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasına ilişkin yürütülen soruşturmada bir kadın gözaltına alındı.Cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalındı, soruşturma başlatıldı
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