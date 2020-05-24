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Telefon hatlarında yoğunluktan erişim sorunu yaşanıyor

Sokağa çıkma yasağı nedeniyle bayramı evlerinde geçiren yurttaşların, tebrik için telefonlara sarılması hatlarda erişim sorunları yaşanmasına yol açtı.
 24 Mayıs 2020 15:32
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Telefon hatlarında yoğunluktan erişim sorunu yaşanıyor

Türkiye'de milyonlarca kişi yakınlarını arayarak bayramlaşmak için telefonlara sarılınca GSM şirketlerinin hatları kilitlendi.

Dünya gazetesinin haberine göre; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarında sabah saatlerinden bu yana erişim sıkıntısı yaşanıyor. Sıkıntı yaşayan vatandaşları sosyal medyadan tepkileri dile getirirken, 'yoğunluk nedeniyle hatların sorunlu çalıştığı' bilgisi verildi.

Ramazan bayramı nedeniyle Türkiye'nin genelinde dört günlük sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.
Dünya
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