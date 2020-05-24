Üç operatöre de ulaşılamıyor, üçü de birbirini suçluyor
|24 Mayıs 2020 16:57
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Türkiye'nin üç büyük operatörünün toplamdaki 82, 8 milyon mobil abonesi, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde birbirine ulaşmakta zorlanıyor.
Telefon aramaları kesilirken, evden ya da mobil cihazlardan kullanılan internet de bir hayli yavaşlamış durumda.
Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, sorunun diğer operatörlerden kaynaklandığını söylüyor.Bayram oldu, GSM operatörleri yine çöktü
Bunlardan Vodafone, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Diğer operatörler yönüne yaptığınız aramalarda problem yaşıyor olabilirsiniz. Sorun Vodafone kaynaklı değildir" dedi.
Benzer şekilde Turkcell ise Turkcell'lilerin diğer Turkcell'li kullanıcılara doğru yaptıkları aramalarda herhangi bir aksama bulunmadığını söyledi ve ekledi: Şebekemizden diğer operatörlere yönelik gerçekleşen aramalarda ise Turkcell kaynaklı olmayan kesintiler meydana geldiği görülmektedir.
Son olarak Türk Telekom'dan yapılan açıklamada "Diğer operatörlere doğru yaptığınız aramalarda yaşanan sorun, Türk Telekom kaynaklı değildir. Türk Telekom kullanıcılarının kendi aralarında yaptıkları aramalarda hiçbir sorun yaşanmamaktadır" denildi.
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