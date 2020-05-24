Zabıta için mühendislik şartı arayan belediyeden itiraf gibi açıklama

Memurlar.Net olarak bugün yaptığımız haberde; Bingöl Belediyesinin Zabıta Memuru alım ilanında; "Elektrik-Elektronik Mühendisliği" ile "İnşaat Mühendisliği" şartı aramasının mevzuata uygun olmadığını; dolayısıyla, mahalli idarelerin personel alımında kontrol yetkisi bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün bu türden ilanları kamuoyuyla paylaşılmadan engellemesi gerektiğini ifade etmiştik.

Bingöl Belediyesi tarafından konu hakkında sosyal medya aracılığıyla tarafımıza gönderilen mesajda şu ifadelere yer verilmiştir:

"1- Elektrik ve Elektronik Mühendisi: Akıllı Şehirler Projesi kapsamında ilimizde bulunan tüm trafik sinyalizasyonlarının kontrol ve bakımını sağlayacak .

2- İnşaat Mühendisi: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde bulunan inşaat denetim ekipleriyle birlikte görev yapacak ve gerek yapısal denetimlerde gerekse kaçak yapılaşmaların önüne geçilmesi noktasında etkin görev yapacak.

- Söz konusu atamalarla birlikte Zabıta Teşkilatımızın güçlendirilmesinin yanı sıra daha profesyonel ekipler kurularak, belediye hizmetleri etkili bir şekilde sürdürülecektir.

- Bu hususta bilgi verir, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlarız."

Bingöl Belediyesi yaptığı bu açıklama ile aslında alacağı kişilerin Zabıta Memuru olarak çalıştırmayacağını da açıkça beyan etmiştir. Çünkü, "Zabıta Memuru" olarak alacağı Elektrik-Elektronik Mühendisine şehrin trafik sinyalizasyonlarının kontrol ve bakımını sağlayacağını ifade etmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 45 inci maddesinde yer alan; "HİÇ BİR MEMUR SINIFININ DIŞINDA ve sınıfının içindeki derecesinin altında bir derecenin görevinde çalıştırılamaz." düzenlemesine göre hiçbir devlet memurunun sınıfıyla tanımlanan bir görevin dışında çalıştırılmayacağı açıktır.

Bununla birlikte, 11 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye Zabıta Yönetmeliği"nin Zabıtaların görev, sorumluluk ve yetkilerini düzenleyen 10 ila 12 nci maddeleri incelediğimizde; bu duruma cevaz verebilecek bir düzenleme de öngörülmemiştir.

Son olarak şunu ifade edersek; Bingöl Belediyesi Genel İdare Hizmetler sınıfına bağlı Zabıta Memuru kadrosundaki bir kişiyi her ne kadar Mühendislik mezunu olsa dahi, şehrin sinyalizasyonlarının kontrol ve bakımı görevinde çalıştıramazsınız .

Burada ilgili kişiden kaynaklı doğacak en küçük bir hatanın sorumluluğunun doğrudan Belediye Yönetiminde olacağını kendilerine hatırlatır; biz de kendilerinin bayramını tebrik ederiz...