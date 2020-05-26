Dolar/TL yeni güne nasıl başladı?
Dolar/TL Mayıs ayı başında gördüğü 7.2690 seviyesinden, kısa sürede swap anlaşmaları sağlanacağı ve dış finansman endişelerinin azalacağı beklentisiyle gerilediği 6.8 seviyesi civarında yatay seyrine devam ediyor.
|26 Mayıs 2020 08:50
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Dolar/TL, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından saat 08.06 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 6,8115'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL 7,4375'den satılıyor.
Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirdi.
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