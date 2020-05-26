Gram altın sakinliğini koruyor
|26 Mayıs 2020 11:15
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Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altınının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 378,8 liradan tamamladı.
Yeni güne de değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 377,6 lira seviyesinde seyrediyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde 1.730 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin yeniden açılarak normalleşme sürecinin başlayacağına ilişkin beklentilerin risk iştahını artırdığını söyledi.
Bugün, yurt içinde piyasaların tatil olduğunu, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.715 doların destek 1.740 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini söyledi.
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