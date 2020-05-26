Çeyrek altının fiyatı 1 senede 220 TL arttı
|26 Mayıs 2020 23:11
|Yazdır
Son dönemde yükselişte olan altın fiyatları hakkında açıklama yapan Sarraf Mustafa Zağlı, "Altın fiyatları yüksek ama normal demek zorundayız" dedi.
Son 1 yılda çeyrek altın fiyatının 220 TL arttığını ama yine de insanların yatırım amaçlı aldıklarını söyleyen Mustafa Zağlı, "Bu pandemi döneminde sürekli bir iniş çıkışlar var değişimler var. Parası olan altınını almaya çalışıyor, yatırım yapmaya çalışıyor. Şu ana kadar düğün sezonundan bahsedilen bir ortam oluşmadı. İnsanlar sadece yatırım amaçlı çeyrek altın ve bilezik alıyorlar. Bunun akabinde farklı bir şey ile henüz karşılaşmadık. Şu anda çeyrek altını 640 TL'ye veriyoruz. Geçen sene bu zamanlar 420 TL idi bu zamanlar. Yani bu korona virüsten dolayı bu sene çok farklı bir çizelge oluştu. Geçen sene ile bu zaman arasında çeyrek altında 220 TL gibi bir fiyat artışı oldu" dedi.
Merkez Bankalarının da para basabilmek için altın satın aldığını belirten Zağlı, "Müşteriler he ne kadar yakınsa da elini cebine atıyor. İhtiyaç ne kadarsa onu alıp evine gidiyor. Çarkın dönmesi için illaki satacağız, o alacak. Dünya konjektöründe baktığımız zaman Merkez Bankaları altın alıyor. Altın almalarının sebebi de Merkez Bankaları ellerindeki altının oranına göre piyasaya para sürmesi gerekir. Karşılıksız para sürdüğü zaman enflasyonu fırlatır. Her ne kadar risk taşısa da şu anda altın fiyatlarına normal demek zorundayız" ifadelerini kullandı.Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gram altın düşmeye devam ediyor... 370'in altını gördü
26 Mayıs 2020 16:58
|Dolar da, altın gibi düşüş tredini sürdürüyor
26 Mayıs 2020 12:57
|Gram altın 379 lira seviyelerinde
25 Mayıs 2020 11:48
|Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?
22 Mayıs 2020 18:39
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
22 Mayıs 2020 18:28
|Çeyrek altın ne kadar oldu?
22 Mayıs 2020 17:30
|Döviz haftanın son gününü nasıl tamamladı?
22 Mayıs 2020 17:13
|Merkez Bankası rezervleri azaldı
22 Mayıs 2020 15:13
|Kuyumcular fiyat verdi! Altının gramı 430 lirayı bulabilir
21 Mayıs 2020 22:12
|Borsa, günü yükselişle tamamladı
21 Mayıs 2020 18:30