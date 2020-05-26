Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
|26 Mayıs 2020 11:21
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Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakaları azalma gösterirken, Gaziantep'te ise koronaya yakalananların sayısı artıyor. Milliyet'in haberine göre, Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan bayramın ilk gününde kentte 56 kişide daha koronavirüs tespit edilirken aynı gün içerisinde ise bir kişi daha vefat etti.
Kentteki toplam vaka sayısı 1453 kişi olurken hastalıktan ölen sayısı ise 21 kişiye yükseldi. Kentte bir günde 56 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla Gaziantep vaka artış hızında İstanbul'un ardından ikinci sıraya yükseldi.
Vali sürekli halkı bilgilendiriyor
Artan vakalar üzerine Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesaplarından sürekli vatandaşlarla süreç ile ilgili bilgiler paylaşarak, durumun ciddiyetini anlatıyor.
Vatandaşları kurallara uyması konusunda sık sık çağrıda bulunarak, vatandaşların uygulanan tedbir ve yapılan uyarılara riayet etmesini istiyor.
Türkiye'deki cezaların yarısı Gaziantep'te kesildi
Sosyal medya üzerinden Türkiye'deki cezaların hemen hemen yarısını Gaziantep'te kesildiğini açıklayan Vali Gül, ikaz ve uyarılara rağmen insanların kurallara riayet etmemesinden de yakınıyor.
Aksi halde ağır para cezalarının uygulandığını da hatırlatan Vali Gül, yaptığı bir paylaşımında ise "Yürüme mesafesindeki fırınlardan, evden bir kişinin ekmek almasına müsaade edilmişti. Fakat ailecek ekmek almaya gidenler olduğunu görüyoruz. Bunlarla ilgili görevli arkadaşlar yasal işlem yapmakta olup 'ekmek almaya giderken ceza yazdılar' serzenişi haklı değildir" ifadelerini kullandı.
Virüs akraba ve arkadaştan bulaşıyor
Gül, sosyal medyadan yaptığı başka bir uyarıda ise corona virüs vakalarının yüzde 77'sinin akraba ve arkadaştan bulaştığını hatırlatarak, Ramazan Bayramı boyunca insanların temastan kaçınması istedi.
Vali Gül, paylaşımında, "Vakalarımızın yüzde 77'si hastalığı akrabası ya da arkadaşından kapmış. Hiç biri hasta olacağını ya da hastalığı bulaştıracağını düşünmüyordu. Kapı komşu olsanız bile akrabalarınıza gitmeyin,misafir kabul etmeyin,birlikte yemek yemeyin, bayramlaşma yapmayın" ifadelerine yer verdi.
Ceza yağdı ama!
Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kente giriş çıkış kısıtlaması bulunan tek şehir konumundaki Gaziantep'te, corona virüs (Kovid-19) tedbirleri daha da artırıldı.
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı ilk günlerden itibaren başarılı bir süreç yürütülen Gaziantep'teki vaka sayılarında son haftalarda artış gözlendi.
Kovid-19 önlemleri kapsamında nisanda 30 büyükşehir ve Zonguldak'taki hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edilen Gaziantep, il sayısındaki azalmaya rağmen bu uygulamanın devam ettiği kentler arasında bulunuyor.
Kentlere getirilen giriş çıkış kısıtlamasının da sürdüğü Gaziantep'te, 4 günlük Ramazan Bayramı tatili süresince köy ve kırsal mahallelerde de bu uygulamaya gidildi.
Tedbirler kapsamında, kentteki ana arter ve çarşılarda ise maske takma zorunluluğu bulunuyor.
2 günde 5 bin 175 kişiye idari yaptırım
Alınan tedbirlerin yanı sıra kentteki kolluk kuvvetleri, şehrin hemen her noktasında kurallara uyulup uyulmadığı konusunda titiz bir çalışma yürütüyor.
Bu kapsamda bayram nedeniyle 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sırasında Gaziantep'te ilk 2 günde, 5 bin 175 kişi ve 24 iş yerine kısıtlamayı ihlalden idari yaptırım uygulandı.
Gaziantep 16-19 Mayıs'taki 4 gün kısıtlama kapsamında uygulanan cezalarla da dikkati çekti. Bir önceki 4 günlük sürede kentte Kovid-19 tedbirlerine uymayan toplam 11 bin 930 şahsa ve 37 iş yerine idari yaptırım uygulandı.
15 milyon maske dağıtılıyor
Kentte yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen 15 milyon maske, vatandaşlara ücretsiz dağıtılıyor.
Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Naksan Holding iş birliğinde başlanan üretim sürecinin tamamlanmasının ardından, 15 milyon maske evlere Vefa Sosyal Destek gruplarınca ulaştırılmaya başlandı.Gaziantep Valisi vaka sayıları hakkında iddiaları yalanladı
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