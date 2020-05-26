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Gaziantep Valisi vaka sayıları hakkında iddiaları yalanladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, bazı basın yayın organlarında, kentteki vakalarla ilgili doğru olmayan sayısal veriler paylaşıldığını ve yanlış bilgiler üzerinden analizler yapıldığını bildirdi: Bazı basın yayın organlarında ilimizdeki vakalarla ilgili doğru olmayan sayısal veriler paylaşılmış ve yanlış bilgiler üzerinden analizler yapılmıştır
 26 Mayıs 2020 12:07
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Gaziantep Valisi vaka sayıları hakkında iddiaları yalanladı

Gaziantep Valisi Davut Gül, bazı basın yayın organlarında, kentteki vakalarla ilgili doğru olmayan sayısal veriler paylaşıldığını ve yanlış bilgiler üzerinden analizler yapıldığını bildirdi.

Gül, sosyal medya hesabından, kentteki vaka sayılarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Günlük vaka sayılarının sadece Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"İllerde açıklama yetkimiz yok. Sayının kaç olduğunun bir önemi de yok. 1 kişiyle başlayıp 1 hafta içerisinde binli rakamlara ulaşabilecek bir virüs türü bu. O yüzden istatistikten ziyade, ihtiyacımız olan şey, mesken, maske ve mesafe. Bazı basın yayın organlarında ilimizdeki vakalarla ilgili doğru olmayan sayısal veriler paylaşılmış ve yanlış bilgiler üzerinden analizler yapılmıştır. Gaziantep'te yetkili kişilerin açıkladığı vaka sayısı yoktur. Ayrıca korona, tedbirlerden daha güçlü değil."

Vali Gül, 27 Mayıs'ta Gaziantep'teki kente giriş-çıkış yasaklarının kaldırılacağı yönündeki iddialara da "Şehirlerarası ulaşım kısıtlaması da dahil olmak üzere tüm önlemler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınmaktadır. Resmi açıklama yapılmadan yazılanlara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı
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