Gaziantep Valisi vaka sayıları hakkında iddiaları yalanladı
|26 Mayıs 2020 12:07
|Yazdır
Gaziantep Valisi Davut Gül, bazı basın yayın organlarında, kentteki vakalarla ilgili doğru olmayan sayısal veriler paylaşıldığını ve yanlış bilgiler üzerinden analizler yapıldığını bildirdi.
Gül, sosyal medya hesabından, kentteki vaka sayılarının arttığı yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.
Günlük vaka sayılarının sadece Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandığını aktaran Gül, şunları kaydetti:
Şehirlerarası ulaşım kısıtlaması da dahil olmak üzere tüm önlemler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınmaktadır. Resmi açıklama yapılmadan yazılanlara itibar etmeyiniz lütfen...#MaskeniTak#MesafeniKoru https://t.co/RL3reotrBcDavut GÜL (@gul_davut) May 26, 2020
"İllerde açıklama yetkimiz yok. Sayının kaç olduğunun bir önemi de yok. 1 kişiyle başlayıp 1 hafta içerisinde binli rakamlara ulaşabilecek bir virüs türü bu. O yüzden istatistikten ziyade, ihtiyacımız olan şey, mesken, maske ve mesafe. Bazı basın yayın organlarında ilimizdeki vakalarla ilgili doğru olmayan sayısal veriler paylaşılmış ve yanlış bilgiler üzerinden analizler yapılmıştır. Gaziantep'te yetkili kişilerin açıkladığı vaka sayısı yoktur. Ayrıca korona, tedbirlerden daha güçlü değil."
Vali Gül, 27 Mayıs'ta Gaziantep'teki kente giriş-çıkış yasaklarının kaldırılacağı yönündeki iddialara da "Şehirlerarası ulaşım kısıtlaması da dahil olmak üzere tüm önlemler Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından alınmaktadır. Resmi açıklama yapılmadan yazılanlara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.
Bu şehirdeki vaka artışı İstanbul'la yarışıyor
Günlük vaka sayılarını sadece @saglikbakanligi açıklayabilir.Davut GÜL (@gul_davut) May 25, 2020
İllerde açıklama yetkimiz yok.
Sayının kaç olduğunun bir önemi de yok! 1 kişiyle başlayıp 1 hafta içerisinde binli rakamlara ulaşabilecek bir virüs türü!
İstatistikten ziyade,ihtiyacımız olan;
Mesken,Maske,Mesafe https://t.co/vYm1Mim0SY
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Gaziantep'te bir mahalle karantinaya alındı
26 Mayıs 2020 12:38
|Diyanetten cuma namazı için uyarı afişi
26 Mayıs 2020 12:25
|Ankara'nın Kovid-19'la mücadelesi dünya başkentleriyle paylaşılıyor
26 Mayıs 2020 12:06
|'62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik teşviki ödendi'
26 Mayıs 2020 11:07
|Türkiye Çad'a sağlık malzemesi gönderdi
26 Mayıs 2020 10:06
|İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 1589 kişiye ceza verildi
26 Mayıs 2020 02:33
|Manisa İl Müftüsü'nden camilerde ibadet açıklaması
26 Mayıs 2020 00:02
|Sağlıkçılar, toplu ulaşımdan 3 ay daha ücretsiz yararlanacak
25 Mayıs 2020 22:48
|6 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
25 Mayıs 2020 22:21
|Sağlıkçıların testi pozitif çıktı, hastane hizmete kapatıldı
25 Mayıs 2020 21:53