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İdari izinleri yeniden düzenleyen Genelge yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı idari izinleri ve esnek çalışmayı kaldıran Genelgeyi Resmi Gazetede yayımladı
 29 Mayıs 2020 20:05
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İdari izinleri yeniden düzenleyen Genelge yayımlandı

1- Yayımlanan Genelge ile özellikle esnek çalışma hususlarını düzenleyen 2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yürürlükten kaldırıldı.

Yeni genelgeye göre sadece;
1- Yönetici kadro ve pozisyonlarında çalışanlar hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar (Sağlık Bakanlığı ve MİT'te çalışanlar hariç)
2- Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı olanlar,
idari izinli sayılacaktır.

İdari izinli sayılanlar bu sürede görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Bu personel amirinin izni dışında görev mahallinden ayrılamayacak ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar göreve çağrılabilecektir.

2- Diğer taraftan, İdari İşler Başkanı metin Kıratlı tarafından yayımlanan yeni yazıyla da 13/3/2020 tarih ve 12362 sayılı yazı yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu bu yazıda "hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelli çalışanlar, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması öngörülmüştü.

Yeni genelge gereğince, engelli personel, hamileler, yasal süt izni kullananlar 1 Haziran'da göreve başlayacaktır.

3- Ayrıca, 13 Mart 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve kamu görevlilerinin yurtdışına çıkışlarını izne bağlayan Genelge de yürürlükten kaldırıldı.

İŞTE 29 MAYIS 2020 TARİHLİ RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN GENELGE
Memurlar.Net
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