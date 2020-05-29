İdari İşler Başkanından 'kronik hastalık' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kronik hastalığı olanlardan sadece e-nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanların idari izinli sayılacağını açıkladı
|29 Mayıs 2020 20:26
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekildedir:
Alınacak Tedbirler hususundaki genelge uyarınca kamuda çalışanlardan 60 yaş ve üzerinde olanlar ile SB'nın belirlediği kronik hastalığı (Sadece e nabız sisteminde kronik hasta olduğu yazanlar) izinli sayılacaktır.
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