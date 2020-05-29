İdari İşler Başkanından 'kronik hastalık' açıklaması

BİLİM KURULU ÜYESİ: VİRÜSÜN HASTA YAPMA GÜCÜ AZALDI Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, bir televizyon kanalında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından son açıklanan corona virüs vakalarıyla ilgili rakamları ve 1 Haziran'da kalkacak olan kısıtlamaları değerlendirdi. Özlü, hasta yoğunluğunda yaşanan azalmaya bakıldığı zaman şu anki virüsün daha önceden piyasada dolaşan virüsten daha az hasta etme etkisi olduğunu söyledi. Özlü, "Ama bu bizde gevşemeye yol açmamalı. Elimizden geleni yapmalıyız" dedi.