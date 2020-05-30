Metin Kıratlı'dan 'kronik hastalık' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından kronik hastalıklar ile ilgili açıklama yaptı
|30 Mayıs 2020 19:24
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya hesabından kronik hastalıklar ile ilgili açıklama yaptı.
Metin Kıratlı, kronik hastalığı olduğunu düşünenlerin 'e-nabız'dan sorgulama yapabileceğini söyledi.
İşte Metin Kıratlı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaİdari izinleri yeniden düzenleyen Genelge yayımlandı
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