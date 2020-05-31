Kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu
|31 Mayıs 2020 21:26
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Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru şehit oldu.
Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü.
Tarafların birbirine ateş etmesiyle çok sayıda kişinin yaralandığı çatışma sırasında, çevredeki binalardan bazılarının camları kırıldı.
Bunun üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Çevik Kuvvet ekipleri de olay yerine geldi.
Olaya müdahale eden güvenlik güçlerinden, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Erman Özcan da silahla yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alınan Özcan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kavgaya karışan çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
Olay yerinde zaman zaman biber gazı kullanan polis ekipleri, tarafları yatıştırmak için çalışmalarını sürdürüyor.Bakan Soylu: Polisimizi hedef gösterenler, mutlu musunuz?
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