Bakan Soylu: Polisimizi hedef gösterenler, mutlu musunuz?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisin şehit olduğunu bildirdi.
|31 Mayıs 2020 21:47
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa'da kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisin şehit olduğunu bildirdi.
Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha şehit oldu. En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz? Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir. Başımız sağ olsun."Kavgaya müdahale eden narkotik polisi şehit oldu
Bursa'da bir kavgayı ayırmak için çaba sarf eden bir polisimiz daha Şehit oldu..Süleyman Soylu (@suleymansoylu) May 31, 2020
En başarılı dönemini geçiren polisimizi bir haftadır hedef gösterenler, mutlu musunuz...
Zihniyeti çürümüşlere rağmen kamu güvenliği, kamu düzeni sağlanmaya devam edilecektir.
Başımız sağ olsun...
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