Bakanlık, kronik hastalıklar listesini güncelledi
Sağlık Bakanlığının kronik hastalık listesini güncellediği belirtiliyor.
|01 Haziran 2020 11:05
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Sağlık Bakanlığı, 2020/8 sayılı Genelgenin verdiği yetki uyarınca, 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle, e-Nabızdan idari izinlere esas olacak kronik hastalık listesini yayımlamıştı. Dün yayımlanan listede 778 hastalık ismi yer alıyordu.
Bakanlık listeyi bugün güncelledi. Yeni listede 731 hastalık yer almaktadır. Yeni liste için tıklayınız.
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