Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
|02 Haziran 2020 12:21
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Sağlık Bakanlığı, daha önce, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesi uyarınca, idari izne esas olacak kronik hastalıkların listesini 31 Mayıs 2020 tarihi itibariyle e-Nabız sisteminden yayımlamıştı. Daha sonra Bakanlık bu listeyi 1 Haziran'da güncellemişti.
Sağlık Bakanlığı, 2 Haziran 2020 tarihi itibariyle yeni bir yazı yayımlamış ve tüm kamu kurumlarına göndermiştir.
1- Yazının birinci maddesinde Covid-19 için risk teşkil eden kronik hastalıklar
tek tek sayılmıştır.
2- Birinci madde sayılan kronik hastalığı olanlar e-Nabızdan belge üretip bunu kurumlarına verecektir.
3- belge üretemeyenler, hastalık raporlaryla birlikte aile hekimlerine gidip "Covid-19 idari izin" tanısı ile durum bildirir tek hekim raporu alack bu raporu kurumlarına verecektir.
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