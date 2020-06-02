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Bakan Koca'dan 'hamilelik izni' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Koca açıklamasında, "Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 hafta uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak" dedi.
 02 Haziran 2020 14:34
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Bakan Koca'dan 'hamilelik izni' açıklaması

Kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, gebeliğinin 24. haftasından 32. haftasına kadar olan süre içinde idari izinli sayılacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından son dakika açıklaması yaptı. Bakan Koca açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Bakanlığımız ve kamu çalışanı tüm hanımların hamilelik izni Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 8 HAFTA uzatıldı. İdari izin 32. hafta yerine hamileliğin 24. haftasından itibaren başlayacak. Dünyaya bir bebek gelecekse akan sular süren işler durmalı. Veya başkası tarafından yapılmalı.

Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Memurlar.Net
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