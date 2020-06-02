1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan'ın Ankara mesaisi başladı... Beştepe'den ilk kare

Korona salgını tedbirleri kapsamında yaklaşık 2.5 aydır İstanbul'dan çalışmalarını yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara mesaisi Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabulüyle başladı.
 02 Haziran 2020 15:10
Yazdır
Erdoğan'ın Ankara mesaisi başladı... Beştepe'den ilk kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de ilk vakanın görüldüğü Mart ayından bu yana tüm programlarını yakın kurmaylarıyla İstanbul'daki Huber Köşkü'nde sürdürüyordu. Erdoğan, Ankara'ya dönüşüyle birlikte yüz yüze toplantılara da başladı. Külliye'den ilk görüntü Erdoğan'ın Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'yı kabulünden geldi.

MGK'YA BAŞKANLIK EDECEK

Erdoğan iki ayda bir toplanması gereken MGK toplantısına da bugün başkanlık edecek. Son toplantısını 30 Ocak'ta yapan MGK, 4 aylık sürenin ardından bugün ilk kez bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda, sosyal mesafe ve corona virüs tedbirlerine dikkat edilecek.

Erdoğan, kapatılan Refah Partisinin kurucu üyesi ve eski Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla ailesini arayarak başsağlığı diledi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ahmet Tekdal'ın çocukları Baha, Ömer ve Ayşenur Tekdal'ın yanı sıra Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'la telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, merhum Ahmet Tekdal'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Milli Güvenlik Kurulu 4 ay sonra yüz yüze toplandı
02 Haziran 2020 16:01		 Bakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz
02 Haziran 2020 14:51
AK Parti Milletvekili Çelebi'den Barış Çakan'ın ailesine taziye ziyareti
02 Haziran 2020 12:59		 'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?
02 Haziran 2020 11:55
Camiye molotof kokteylli saldırıya kınama
02 Haziran 2020 08:28		 Cumhurbaşkanı Erdoğan 2,5 ay sonra Ankara'da
02 Haziran 2020 07:23
Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de
02 Haziran 2020 04:13		 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehitler için başsağlığı mesajı
02 Haziran 2020 03:17
Barış Çakan üzerinden yalanı köpürtmek ve utanmamak
02 Haziran 2020 01:43		 Bakan Soylu, Barış Çakan'ın ailesini ziyaret etti
02 Haziran 2020 00:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:20 - Kars'ta dolmuşçulardan kayyum kayyum sloganı16:17 - Hisarcıklıoğlu'ndan firmalara 'fiyat artışı yapmayın, sürümden kazanın' çağrısı16:10 - MSB'den askere gideceklerle ilgili açıklama16:06 - Vefa Destek Grubu'na saldırmaktan tutuklu CHP'li başkana tahliye16:04 - Sağlık çalışanları için kendini temizleyen maske geliştirdiler16:01 - Milli Güvenlik Kurulu 4 ay sonra yüz yüze toplandı16:00 - Bingöl Belediyesi zabıta alım ilanını düzeltti15:54 - İki metrelik sosyal mesafe, virüsün bulaşma riskine karşı daha etkili15:52 - Öğretmen, yürüyüş yaparken kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi15:43 - Şehit babasını, belediye başkanı makam aracıyla oğlunun kabrine götürdü
15:38 - Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik teklifi TBMM Sanayi Komisyonunda15:37 - Alkollü, ehliyetsiz ve 18 yaş altı sürücüye 20 bin liralık drift cezası!15:22 - İkinci el araç piyasası yükseldi, galericiler piyasaya yetişemiyor15:16 - Seyir halindeki otomobilde cinayet... Katil otomobili alıp kaçtı15:10 - Erdoğan'ın Ankara mesaisi başladı... Beştepe'den ilk kare15:09 - Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı15:02 - Barış Çakan cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı14:51 - Bakan Koca: Karşılaşacağınız sonucu bilemezsiniz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Sağlık Bakanlığından kronik hastalıklara dair 2 Haziran tarihli yeni yazı
Hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verildi
Kredi paketine iki finans kuruluşu daha katıldı
Yetim babası olarak bilinen Genel Müdür istifa etti
Vatandaş otogara koştu! Tavan fiyat aşıldı, bavul için 50 lira
Kamuda normalleşme sürecindeki tedbirler belirlendi
Sağlık Bakanlığı personelini kapsayan idari izin yazısı yayımlandı
İstanbul'da bağışıklık oranı yüzde 15
Kamu bankalarından 'kredi kampanyası' uyarısı
'Size yanlış yaptırmayacağım' diyebilen kaç bürokrat kaldı?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Yeşil 1
6-7 haziran 2020 hafta sonu 2
evde kendi saçını kesenler 1
bir kadın susuyorsa 6
küstün mü sorusu 3
pazar gününü evde geçirmek 3
bilmiyorum 3
kyle hines 1
Eskiler 4
geçmek 2
SON İLANLAR
Bingöl Belediyesi 16 Zabıta alacak- İlan güncellendi
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 8 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi 5 İşçi Alacak
Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici 150 İşçi Alacak
Manisa Gölmar Madencilik Geçici 5 İşçi Alacak
Manisa Akhisar Belediyesi Geçici 45 İşçi Alacak
Kütahya Altıntaş SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Geçici 12 İşçi Alacak
Eskişehir Alpubel 4 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam