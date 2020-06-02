Milli Güvenlik Kurulu 4 ay sonra yüz yüze toplandı
Milli Güvenlik Kurulu (MGK), 4 ayın ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
|02 Haziran 2020 16:01
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