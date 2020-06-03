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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

TUİK mayıs ayına ait enflasyon rakamları açıklandı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,39, aylık %1,36 arttı
 03 Haziran 2020 10:00
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Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayıs ayında yüzde 1,36 artış kaydetti.

Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,85 artış göstermişti.

YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 2,98 İLE HABERLEŞME GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür, yüzde 6,69 ile ulaştırma ve yüzde 7,68 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 21,41 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 20,86 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 14,45 ile konut oldu.

AYLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ YÜZDE 0,16 İLE LOKANTA VE OTELLER GRUBUNDA OLDU

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında azalış gösteren ana grup olmadı. En az artış gösteren gruplar ise yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller, yüzde 0,22 ile sağlık ve yüzde 0,24 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mayıs ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 3,30 ile ulaştırma ve yüzde 1,92 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %11,21, aylık %1,52 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre %1,52, bir önceki yılın Aralık ayına göre %3,79, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,21 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,74 artış gerçekleşti.

5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
Memurlar.Net
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