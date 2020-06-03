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5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu

2020 yılının ilk 5 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu. Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda.
 03 Haziran 2020 10:09
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5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu

2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında ise yüzde 1,36 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu.

Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49enflasyon farkı almıştı.

MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU

2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda.

Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.

Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.

Ocak ayı Enflasyon rakamları açıklandı Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı Nisan ayı enflasyon verileri açıklandı Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı
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