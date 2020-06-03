5 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
|03 Haziran 2020 10:09
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2020 yılının ilk 4 ayının enflasyon rakamları açıklandı. Enflasyon Ocak ayında yüzde 1,35, Şubat ayında yüzde 0,35, Mart ayında yüzde 0,57, Nisan ayında yüzde 0,85, Mayıs ayında ise yüzde 1,36 arttı. 5 aylık enflasyon yüzde 4,56 oldu.
Memurlar, 2019'un ilk 6 ayında yüzde 1,01, ikinci altı ayında da yüzde 1,49enflasyon farkı almıştı.
MEMURLAR İÇİN ENFLASYON ZAMMI OLUŞTU
2020 yılı için açıklanan ilk 5 ayın rakamlarına göre enflasyon yüzde 4,56 artmış durumda.
Memurlar 2020'nin ilk altı ayı için yüzde 4 zam aldı. 2. altı ayı için de yüzde 4 zam alacak.
Memurlar için yüzde 0,56 enflasyon farkı oluşmuş durumda. Haziran enflasyonu
ile beraber memurların alacağı enflasyon farkı netleşmiş olacak.
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