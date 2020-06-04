Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz
|04 Haziran 2020 16:28
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."3 ismin milletvekilliği düşürüldü
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