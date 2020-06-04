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Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz
 04 Haziran 2020 16:28
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Kılıçdaroğlu'ndan Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz sivil darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz."

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Anadolu Ajansı
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