'Engin Altan Düzyatan' büstü yapan iki müdür görevden alındı
Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
|08 Haziran 2020 10:55
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Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde (OBB) büst olayından dolayı ihmalleri görülen Kültür Daire Başkanı Zabit Yön ve Şube Müdürü Abdullah Özkan görevden alındı.
Görevden alınan Zabit Yön'ün yerine atama yapılıncaya kadar geçici olarak Basın Daire Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan, Abdullah Özkan'ın yerine Basın Şube Müdürü Cihat Albayrak vekalet edecek.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihine damga vuran isimlerin büstlerini Belediye Meydanı'na koymuş, ancak Ertuğrul Gazi'nin büstünün Diriliş dizisinde oynayan başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan'a benzemesi tepkiye sabah olmuştu.Ordu Büyükşehir'den 'Engin Altan Düzyatan' açıklaması
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