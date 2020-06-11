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Diyanet, görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini 7 aydır açıklamıyor

Diyanet İşleri Başkanlığı, yazılı sınav sonuçlarının açıklandığı 18 Kasım 2019 tarihinden bu yana, görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini açıklamıyor.
 11 Haziran 2020 11:05
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Diyanet, görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini 7 aydır açıklamıyor

Daha Önce 06.02.2020 tarihinde 2,5 aydır açıklanmadığı haberini yayınlamıştık. Tıklayınız..

2 Kasım 2019 tarihinde yapılan Diyanet görevde yükselme sınavı yazılı sonuçları, 18 Kasım 2019'da açıklandı.

Fakat aradan yaklaşık 7 aylık bir zaman dilimi geçmesine halen mülakat tarihleri ve yerleri açıklanmamıştır.

Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, 2019 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olanların, sözlü sınav şartı olmadan atamalarının yapılmasını istedi. Haberimiz ile ilgili de hiç bir gelişme olmadı. Tıklayınız..

Normalle sürecinde çoğu kurum sözlü tarihlerini açıklamışken Diyanet İşleri Başkanlığı halen açıklamadı.

Diyanet personeline sınavın iptal edileceği şeklinde halen spekülatif bilgiler verilmekte olup, bu türden spekülasyonlar uzun süredir sınava hazırlanan adayları yıpratmaktadır.

Başkanlığın, adayları daha fazla tedirgin etmeden bir planlama dahilinde açıklama yapması uygun olacaktır.
Memurlar.Net - Özel

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