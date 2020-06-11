Diyanet, görevde yükselme sözlü sınav tarihlerini 7 aydır açıklamıyor
|11 Haziran 2020 11:05
|Yazdır
Daha Önce 06.02.2020 tarihinde 2,5 aydır açıklanmadığı haberini yayınlamıştık. Tıklayınız..
2 Kasım 2019 tarihinde yapılan Diyanet görevde yükselme sınavı yazılı sonuçları, 18 Kasım 2019'da açıklandı.
Fakat aradan yaklaşık 7 aylık bir zaman dilimi geçmesine halen mülakat tarihleri ve yerleri açıklanmamıştır.
Diyanet İşleri Başkanlığı personeli, 2019 yılında yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavında başarılı olanların, sözlü sınav şartı olmadan atamalarının yapılmasını istedi. Haberimiz ile ilgili de hiç bir gelişme olmadı. Tıklayınız..
Normalle sürecinde çoğu kurum sözlü tarihlerini açıklamışken Diyanet İşleri Başkanlığı halen açıklamadı.
Diyanet personeline sınavın iptal edileceği şeklinde halen spekülatif bilgiler verilmekte olup, bu türden spekülasyonlar uzun süredir sınava hazırlanan adayları yıpratmaktadır.
Başkanlığın, adayları daha fazla tedirgin etmeden bir planlama dahilinde açıklama
yapması uygun olacaktır.
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bölge idare mahkemelerinin temyize kapalı kararları kamuoyuyla paylaşılmalı!
10 Haziran 2020 10:02
|8 Haziran öncesi kronik hastalık raporları geçerli mi?
10 Haziran 2020 00:05
|Kamu hizmetlerinin sunumuna dair yönetmelik güncellenmeli!
09 Haziran 2020 13:05
|Maaşı ödenmeyen Belediyedeki memur, iş yapmıyorum diyebilir mi?
08 Haziran 2020 00:03
|Öğretmenlerden eTwinning projesi ve sanal sergi
08 Haziran 2020 00:01
|İdari izin sebebiyle kullanılmayan mazeret izinleri daha sonra verilir mi?
06 Haziran 2020 10:00
|Anayasa Mahkemesi akademisyen alımındaki 'ek koşulları' görüşecek
05 Haziran 2020 15:38
|Aile Hekimleri: Kronik hasta yazısında icd tanı kodları yok
04 Haziran 2020 17:16
|6 kurum idari izin genelgesi dışına çıkarıldı
04 Haziran 2020 16:56
|Hastalığı, 7 gruba girmeyenlerin boş yere aile hekimlerine gitmemesi gerekiyor
03 Haziran 2020 12:16