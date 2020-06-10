MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Valiler kararnamesiyle Aksaray Valisi oldu
|10 Haziran 2020 06:21
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2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak yöneticilik görevine başlayan, 2007 yılında Daire Başkanı olan, 2013 yılından bu yana da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hamza Aydoğdu, Valiler kararnaesiyle, Aksaray'a Vali olarak olarak atandıValiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
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