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MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Valiler kararnamesiyle Aksaray Valisi oldu
 10 Haziran 2020 06:21
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MEB Personel Genel Müdürü, Vali oldu

2003 yılında Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Müşaviri olarak yöneticilik görevine başlayan, 2007 yılında Daire Başkanı olan, 2013 yılından bu yana da Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hamza Aydoğdu, Valiler kararnaesiyle, Aksaray'a Vali olarak olarak atandı

Valiler kararnamesi yayımlandı. 41 ilin valisi değişti
Memurlar.Net
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