Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem
|14 Haziran 2020 17:37
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 17.24'te Karlıova'da 5,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin Bingöl'e yakın çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.
İlk olarak depremin 5.9 büyüklüğünde olduğunu duyuran Kandilli Rasathanesi, büyüklüğü 5.8'e revize etti.1 güvenlik korucusu hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı
Bingöl'deki deprem Doğu Karadeniz'de de hissedildi
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün saat 17.24 sıralarında Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde de hissedilen deprem büyük korkuya neden oldu.
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