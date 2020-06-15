Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
|15 Haziran 2020 11:40
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Dün merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5,7 şiddetindeki depremde 1 vatandaşımız hayatını kaybederken köylerdeki kerpiç evler de büyük zarar gördü.
O evlerden birine misafirliğe giden 9 kişilik aile faciadan son anda döndü.
Erzincan'da yaşayan öğretmen Tayfur Andağ, eşi, çocukları ve akrabalarıyla birlikte 5 gün önce Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki yakınlarını ziyarete geldi.
Akrabalarının evinde 4 gün misafir olan öğretmen Tayfur Andağ, dün saat 15.00 sıralarında yakınlarıyla vedalaşıp ailesiyle birlikte 126 kilometre mesafedeki Erzincan'a dönmek için yola çıktı. Yoldayken yakınlarının aramasıyla saat 17.24'te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremden haberdar olan Andağ, yeniden Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyüne döndü. Depremde en fazla hasar gören köyde, çocuklarıyla saatler önce kaldıkları evin yıkıldığını gören Andağ şoke oldu.
"ÇOCUKLAR ORADA OYUN OYNAYACAKLARDI, ÇOK KÖTÜ OLURDU"
Andağ, molozlarla kaplı evin bahçesinde çocukların saatler önce oyun oynadığını kaydetti. Andağ, deprem haberiyle şoke olup Erzincan'dan yeniden döndüğünü belirterek, "Saat 15.00 gibi buradan çıktık.
Erzincan'a giderken yoldayken deprem olduğu haberi geldi. Hemen buraya döndük. Eniştemin evi, yıkıldı. Onlar da zor kaçmış dışarıya. Eşimin halası ekmek pişiriyormuş. Şoka girmiş, kendisini dışarı atamamış. Kız kardeşi dışarı çıkmış, ablasının dışarı çıkamadığını görünce tekrar içeri girip ablasını tutup dışarı çıkarmış.
Biz 9 kişilik aileydik. İşin kötü yanı çocukların oyun oynadığı alan yıkılan duvarın dibiydi. Burada 4 gün kaldık. Burada olsaydık, muhtemelen çocuklar yine orada oyun oynayacaklardı, çok kötü olurdu. Buralar boştu, yıkılıp dağılmış" dedi.Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde şiddetli artçı sarsıntı meydana geldi Muhabir canlı yayında depreme yakalandı
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