Bingöl'de Bakan Soylu depreme yakalandı
Bingöl'de dün yaşanan depremin ardından saat 09.51'de bir deprem daha meydana geldi. Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindeki heyet, depreme yakalanınca kısa süreli panik yaşandı.
|15 Haziran 2020 12:33
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Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dünkü depremde şehit olan Cengiz Pullu için düzenlenecek cenaze töreni öncesi Ulu Cami'de hissetti.
Bakan Soylu ve cami önünde bulunanlar, sarsıntının geçmesini bekledi.
DEPREM ŞEHİDİ TOPRAĞA VERİLDİ
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, dün meydana gelen depremde, Kaynarpınar köyündeki jandarma karakol komutanlığında görev yaptığı sırada gözetleme kulesinin yıkılmasıyla göçük altında kalarak şehit olan güvenlik korucusu Cengiz Pullu (45), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.Bingöl'de 5.6 büyüklüğünde şiddetli artçı sarsıntı meydana geldi Depremde yıkılan evden 2 saat önce ayrılan 9 kişilik aile faciadan kurtuldu
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