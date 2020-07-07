Adalet Bakanlığı çalışanları havuz tayinlerinin açılmasını talep ediyor

Adalet Bakanlığı, 20.02.2020 tarihinde Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin İsteğe Bağlı ve Mazeret Nakil Çalışmasına ilişkin duyuru yayımlamıştır. Yapılan duyuruya istinaden şartları tutanlar komisyonlararası nakil talebinde bulunmuş, sonuçlar ise 6 Haziran 2020 tarihinde açıklanmıştır.

Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri için komisyonlararası nakil çalışması sonuçlandıktan sonra, diğer yardımcı yargı personeli için de komisyonlararası nakil çalışmasının yapılacağına ilişkin beklenti oluşmuştur.

Gelinen noktada; 2020 yılı içinde sadece Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürlerinin nakil çalışması yapılmış, diğer yargı personelinin nakil çalışmasına ilişin duyuru yapılmadığı gibi, ne zaman yapılacağına ilişkin açıklama da yapılmamıştır.

Pandemi döneminde olduğumuzdan dolayı, okulların uzaktan eğitim vermesi vs. gibi hususlar birlikte değerlendirildiğinde şu aşamada komisyonlararası nakil çalışmalarının yapılması yerinde olacaktır. Aksi takdirde okullar açıldıktan sonra komisyonlararası nakil çalışmasının yapılması, bir çok yargı personelinin mağduriyetine sebebiyet olacaktır. Gerek çocuğunun okulunun belirlenmesi komisyonlararası nakil çalışmasının sonucuna bağlı olan gerekse de kendine göre haklı gerekçesinden dolayı farklı bir yere naklen atanmak isteyen yargı personelinin mağduriyetine sebep olacak ertelemelerden kaçınılmalıdır.

Buradan hareketle; Adalet Bakanlığı tarafından Yazı İşleri ve İdari İşler Müdürleri dışında yardımcı diğer yargı personeline yönelik komisyonlararası nakil çalışmasına ilişkin duyurunun yapılması, çalışma yapılmayacaksa buna ilişkin açıklamanın yapılması beklenmektedir.

Konunun önemi ilgililer tarafından dikkate alınıp gerekli duyurunun yapılması dileğiyle.

ÇOTANAK

