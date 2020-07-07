1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Formasyon belgesi olanlar için MEB'den düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında düzenleme yaparak formasyon belgesi olanların kazanılmış haklarının korunmasına karar verdi!
 07 Temmuz 2020 19:01
Yazdır
Formasyon belgesi olanlar için MEB'den düzenleme

Milli Eğitim Bakanlığı, Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarında düzenleme yaparak formasyon belgesi olanların kazanılmış haklarının korunmasına karar verdi!

Bilindiği üzere, 02 Temmuz 2020 tarihli haberimizde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karar çerçevesinde sertifika düzeyinde yürütülen pedagojik formasyon sertifika eğitiminin geçerliliğinin yitirildiğini sizlerle paylaşmıştık.

Bu konunun üzerine, 03 Temmuz 2020 günü yaptığımız ikinci bir haberde ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yazı dikkatle incelendiğinde, 29 Haziran 2020 tarihi itibarıyla duyurulan karardan evvel alınan formasyon belgeleri ile ilgili herhangi bir ifadeye yer verilmediği, sadece bu tarihten sonra formasyon eğitiminin geçerliliğini yitirdiğine karar verilerek üniversiteler tarafından yeni formasyon programlarının açılmasının önünün kesildiğini dile getirmiştik.

Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler dergisinin Temmuz 2020 sayısında yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları"nda yapılan düzenleme ile "1 Ocak 2021 tarihinden önce pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programını tamamlamış kişilerin kazanılmış hakları korunacağı" hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Pedagojik Formasyonun tanımı, "Öğretmenlik Meslek Bilgisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı" olarak yapılmış olup, bu programın ise Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) iş birliği ile düzenlenmesine ve yükseköğretim programlarının hangilerinden mezun olanların alınacağı ile öğretmen ihtiyacı çerçevesinde Personel Genel Müdürlüğü ile Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün teklifi doğrultusunda Talim ve Terbiye Kurulunca belirleneceği hüküm altına alınmıştır.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
21 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor
08 Temmuz 2020 06:50		 Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
08 Temmuz 2020 01:06
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
08 Temmuz 2020 00:58		 Yurt genelinde radarla hız denetimi: 43 bin sürücüye ceza
07 Temmuz 2020 22:49
Yargıtay'da 8 daire kapatılıyor
07 Temmuz 2020 22:46		 Ankara ve 5 ilde asker uğurlama törenlerine yasak geldi
07 Temmuz 2020 22:01
Bisikletliye 'kask' ve 'kırmızı ışık' cezası iptal edildi
07 Temmuz 2020 20:43		 Askeri sadece 1. derece yakını uğurlayacak
07 Temmuz 2020 20:33
Dört ilden yeni karantina uygulaması haberleri geldi
07 Temmuz 2020 17:22		 Diyanet'ten hacı adaylarına iki seçenek
07 Temmuz 2020 16:25
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:10 - Maya ve un rafta kaldı07:08 - TBMM Başkanı Şentop Hacı Bayram Camisi'nde sabah namazı kıldı06:50 - Gıda'da bilim kurulu oluşturuluyor06:40 - CHP'liler nükleer,termik, rüzgar,HES hatta Jeotermal enerjiye bile karşı06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:10 - Asıl küresel savaş internette
01:42 - AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!01:32 - CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı01:26 - Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda01:06 - Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu00:58 - Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu00:50 - Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
00:10 - ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?00:01 - 2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri00:00 - 8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları23:59 - Devletten destek aldı üretimini 17 kat artırdı23:58 - Yabancı uyruklu emlakçıdan vatandaşlık oyunu
23:32 - PISA Direktörü Schleicher'den Türk eğitim sistemine övgü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Pedagojik Formasyon eğitiminin kaldırılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2020 Temmuz ayı itibariyle öğretmenlerin net ek ders ücretleri
ÖSYM, bina sorumlusu için 297 TL ücreti nasıl buldu?
AÖF yaz okulu kararına tepkiler büyüyor!
Havai fişek fabrikasının sahibi tutuklandı
CHP yolsuzlukla suçladığı kişiyi Genel Sekreter yaptı
Babacan: Alkollü içkilerdeki vergi kopmuş gitmiş durumda
Yargıtay, 8 dairesini kapattığını duyurdu
Türkiye Raylı Sistem Araçları için 3 bölge müdürlüğü kuruldu
8 Temmuz 2020'den önemli gündem başlıkları
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
küpe takan erkek 3
Tamirat işlerinden anlayan kadınlar 1
süper bulaştırıcılar 2
tamirat işlerinden anlayan erkek 1
sineklik 1
ennio morricone 1
kılçık 1
gelibolu'da 450 hektarlık alanın kül olması 1
başından atmak 1
güldür güldür show 2
SON İLANLAR
Osmaniye Yağlı Tohumlar Araş. İst. Geçici İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam