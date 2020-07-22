Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?

SORU: Merhaba, Bir konuda bilgi almak istiyorum. .... İl özel İdaresinden 2010 yılı Eylül ayında 29 yıl 8 ay üzerinden emekli oldum ve emekli ikramiyesini de aldım. Bir yıl sonra yani 15 Aralık 2011 tarihinde emekliliğim donduruldu ve .....İl Özel İdaresinde tekrar göreve başladım. Malum olduğu üzere Büyükşehirlerde İl Özel İdareleri Büyükşehir Belediyesi ile birleşince Nisan 2014 tarihinden beri de .... Genel Müdürlüğü emrinde çalışmaya başladım ve halen çalışmaktayım. Takriben toplamda 38 yıl gibi hizmetim oluyor. Emekli olmayı düşünüyorum. Daha önce almış olduğum 29 yıl 8 ay hizmet karşılığı ikramiye haricinde kalan 8 yıllık çalışma karşılığı emeklilik ikramiyesini alabilir miyim?

CEVAP: Memur emeklisi, tekrar memurluğa başlarsa emekli aylığı ve emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Durumunuzu genel olarak değerlendirmemiz;

2008 yılı Ekim ayından önce memurluk hizmeti olanlar bütün hükümleri ile birlikte 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununa tabi olurlar. Bu bakımdan konu 5434 e tabi olanlar açısından değerlendirilmiştir.

Emekli ikramiyesi açısından;

Memur emeklilerine ikramiye ödemesi esasları 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmünde bulunur. Bu hüküm gereği memurlara ödenecek olan emekli ikramiyesinde her tam fiili hizmet yılı esas alınır ve her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Emekli ikramiyesinde küsuratlı aylar dikkate alınmaz ve üst hizmet yılı sınırı bulunmaz. Yani kişinin ne kadar tam hizmet yılı varsa, 25, 29, 30, 32, 35, 37,38 yıl gibi bu sürelerin tamamına emekli ikramiyesi verilir.

Ayrıca, bu maddede emekli olup tekrar memurluğa başlayanlarla ilgili "Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi durumuna girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık yukarıdaki esaslara göre emekli ikramiyesi ödenir." şeklinde hüküm bulunur. Bu hüküm gereği, emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden memurluğa girenlerin tekrar emekliye ayrılmalarında da, sadece sonradan geçen hizmetlerine karşılık tam yıl hizmetlere emekli ikramiyesi ödenmektedir. Buna göre, 29 yıl 8 ay hizmetiniz ikinci çalışmalarınızla toplam 38 tam yıl olursa 9 tam yılına karşılık ayrıca bir emekli ikramiyesi alabileceğinizi belirtiriz. Şayet 38 tam yıl olmayıp 37 yıl 9 ay, 10 ay, 11 ay gibi olursa bu defa 8 tam yılınıza karşılık emekli ikramiyesi alabilirsiniz.

Emekli aylığı açısından;

5434 sayılı Kanun Madde 100 hükmü emekli olup tekrar memurluğa başlayanların eski ve yeni hizmetlerinin birleştirileceğini ve toplam hizmet üzerinden aylık bağlanacağını belirlemiştir. Buna göre, emekli aylıklarınız daha önce hesaplanan hizmet yılına sonradan geçen çalışmalarınız da eklenerek yeniden hesaplanır ve aylık bağlama hizmet yılınız artmış olur. Yani 29 yıl 8 ay hizmetiniz üzerinden, diyelim ¼ ve 2200 ek göstergeli bir görevden emekli oldunuz ve bugün için emekli aylığı tutarınız 3574 TL. olur, bu hizmet süreniz tam 38 yıl olduğunda emekli aylığı tutarınız memur maaş katsayısı oranında artacağı için bugün için bu tutar da 3948 TL. olur.

Hem emekli aylığı hem de emekli ikramiyesi tutarını hesaplama için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.