1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu

Görevde iken veya emekli iken vefat eden devlet memurunun eş ve çocuklarına hak sahipliği aylığı bağlanır. Bu tablomuzda hak sahibi olan eş ve çocukların aylık bağlanma oranlarını göstermekteyiz
 31 Temmuz 2020 10:04
Yazdır
Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu

Görevde iken veya emekli iken vefat eden devlet memurunun eş ve çocuklarına hak sahipliği aylığı bağlanır. Bu tablomuzda hak sahibi olan eş ve çocukların aylık bağlanma oranlarını göstermekteyiz:

Vefat eden memurun EŞ VE ÇOCUKLARININ aylık bağlama oranları:
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Önlisansı bitiren teknik personel, emekli olmak için kaç daha çalışmalıdır?
30 Temmuz 2020 00:01		 Ağır engelli çocuk için tanınan erken emeklilik hakkı babalar için de düşünülmeli!
29 Temmuz 2020 10:02
5434 ve 5510'a göre emeklilikte alt sınır aylığı
23 Temmuz 2020 00:04		 Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?
22 Temmuz 2020 00:05
Emekliliğe dair 8 soru 8 cevap
21 Temmuz 2020 15:30		 Kadın memurlar, doğum nedeniyle aylıksız izinde geçen sürelerini hizmetten nasıl saydırır?
13 Temmuz 2020 14:02
Yıpranma hakkı bulunan 20 meslek grubu
12 Temmuz 2020 13:04		 Engellilik oranı memurun emekli maaş ve ikramiyesini değiştirir mi?
05 Temmuz 2020 16:07
Yaşı beklemek üzere istifa eden memur, malul olacak derecede hastanırsa ne olur?
02 Temmuz 2020 00:03		 İşçiyken tavandan yatan primler, memur olunca bir katkı sağlar mı?
25 Haziran 2020 00:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:29 - Yeme-içme sektöründe 'KDV indirimi' sevinci11:28 - Yargıtay, yaş meşe ağacını keseni affetmedi11:25 - Diyarbakır anneleri bayramda da evlatlarının yolunu gözlüyor11:20 - Altının onsu 1.982,73 dolarla tarihi zirvesini gördü11:14 - Rüşvet operasyonunda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi11:11 - Türk F-16'ları Azerbaycan'da
11:09 - Elini sokan arıyı bıçaklamak isterken hastanelik oldu11:02 - Adıyaman'da uyudukları sırada üstlerine baca yıkılan çift öldü10:50 - Akar ve TSK komuta kademesi 'hudut kartallarıyla' bayramlaştı10:44 - Maske, poşet, şişe...'Utandıran fotoğraflar'10:37 - YÖK, 'Vakıf Yükseköğretim Kurumları 2020' raporunu açıkladı10:19 - Dolar/TL, 6,97 seviyesinden işlem görüyor
10:16 - 'Son iki çeyrek büyümesi KDV indirimiyle güçlenecek'10:13 - Aile Bakanı Selçuk Türk-İş'in 68'inci kuruluş yıl dönümünü kutladı10:04 - Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu09:49 - Şehit eşi ama maaş alamıyor09:47 - 'Halka açıyoruz' denilen koru imara açıldı
09:45 - Malatya'da korkutan deprem
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Mecliste kabul edilen sosyal medya düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz?
ÇOK OKUNANLAR
2018 ve 2019 KPSS sonuçlarının geçerlilik tarihi uzadı mı?
İptal edilen siparişin para iadesini yapmayan firmaya büyük ceza
Eski damat dehşet saçtı: 4 ölü
Muharrem İnce parti kuruyor, tarih belli oldu
Eşini vahşice öldüren Türk subayı tutuklandı
Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
Bir vekilin testi daha pozitif çıktı
Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağı 1 ay uzatıldı
Hukukçular göre polis yetkisini aştı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk bayram namazı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
fabrice n'sakala 1
çeyrek altın 3
corona virüs vaka sayısı 1
yorgan döşek yatmak 1
Ayasofya'ın ibadete açılması 2
cas'ın trabzonspor'u reddetmesi 1
alerji 2
leblebi 2
çakmakla soda açmak 2
açacakla soda açmak 3
SON İLANLAR
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bireysel Danışmanlık İlanı
İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Orman Genel Müdürlüğü 700 daimi işçi alacak
İzmir İzdoğa 24 İşçi Alacak
İzmir Karaburun Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Muğla İl Tarım ve Orman Müd. Engelli İşçi Alım İlanı
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri 14 Uzman Yrd., 4 İdari Memur ve 1 Şoför Alacak
İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Bahçeşehir Koleji Osmaniye Kampüsü Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alacak
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alacak
English Time Dil Okulları Öğretmen ve Personel Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam