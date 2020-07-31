Vefat eden memurların eş ve çocukları için hak sahipliği tablosu
Görevde iken veya emekli iken vefat eden devlet memurunun eş ve çocuklarına hak sahipliği aylığı bağlanır. Bu tablomuzda hak sahibi olan eş ve çocukların aylık bağlanma oranlarını göstermekteyiz
|31 Temmuz 2020 10:04
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Görevde iken veya emekli iken vefat eden devlet memurunun eş ve çocuklarına hak sahipliği aylığı bağlanır. Bu tablomuzda hak sahibi olan eş ve çocukların aylık bağlanma oranlarını göstermekteyiz:
Vefat eden memurun EŞ VE ÇOCUKLARININ aylık bağlama oranları:
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