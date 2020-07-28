AK Parti'li vekilin koronavirüs testi pozitif çıktı
AK Parti Hatay Milletvekili Şanverdi'nin Covid testi pozitif çıktı.
|28 Temmuz 2020 19:31
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AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi'ye yapılan korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin Şanverdi, boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler ve korona virüs testinin sonucunun pozitif çıkmasının ardından Şanverdi, Antakya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kovid-19'a yakalanan vekiller birlikte yolculuk yapmışlar
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